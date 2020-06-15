Знаменитая американская певица и актриса Барбара Стрейзанд сделала королевский подарок Джианне Флойд, дочери афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб в Миннеаполисе во время полицейского задержания. Это вызвало шквал протестов не только в США, но и во всем мире.

Барбара Стрейзанд подарила шестилетней девочке акции американской компании Disney. Джианна Флойд уже успела похвастаться таким богатым презентом в соцсети, выложив в Instagram свое фото с сертификатом.

В подписи к снимку Джианна Флойд поблагодарила знаменитую артистку за такой подарок.

"Теперь благодаря вам я являюсь акционером Disney", - написала Джианна Флойд.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в Капитолии лидеры демократов США встали на колено в память о Джордже Флойде.