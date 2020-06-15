В эту пятницу, 19 июня, Верховная Рада должна рассмотреть второй вариант Программы деятельности правительства Дениса Шмыгаля и документ уже поступил в парламентские Комитеты для рассмотрения и изучения.

Об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил в эфире телеканала "Украина 24", как передает УНН.

Программа деятельности правительства насчитывает несколько десятков страниц. Она структурирована по каждому министерству отдельно.

"Первая редакции программы действий правительства вносилась буквально с колен в условиях развития коронавирусной инфекции. Конечно, она больше о направлениях реализации... Сейчас документ содержит несколько десятков страниц, он структурирован по каждому министерству. Фактически, мы объединили в себе часть, которая дает определенные наши указатели, а также учитывает то, что было в программе президента Зеленского и политической партии "Слуга народа", в указах президента Зеленского которые выдавались в течение его деятельности, где были поручения к правительству", - уточнил Олег Немчинов.

Ранее "Страна" сообщала, как премьер Шмыгаль отчитался за сто дней своего премьерства.