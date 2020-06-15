Высший совет правосудия рассмотрел обращение 17 судей Большой Палаты Верховного Суда по делу Григория и Игоря Суркисов о признании их лицами, связанными с бывшими владельцами "Приватбанка". Отметим, что Большая Палата Верховного Суда продолжит рассмотрение этого дела, сегодня, 15 июня.

Как следует из решения Совета правосудия (докладчик - Татьяна Розваляева), ВСП решил обратить внимание должностных лиц Офиса Генерального прокурора на необходимость воздерживаться от заявлений и публичных высказываний, которые могут подорвать авторитет правосудия и независимость судебной власти.

Кроме того, Совет правосудия решил обратиться к Министерству юстиции для проверки соблюдения политической партией "Демократическая Сокира" требований Конституции и законов Украины, в том числе касательно соблюдения конституционных гарантий независимости судей и авторитета правосудия, как передает sud.ua.

Напомним, что 17 судей Большой Палаты Верховного Суда 30 апреля обратились в Высший совет правосудия и к Генеральному прокурору с сообщением о вмешательстве в свою деятельность как судей.

Как указали судьи БП ВС, с декабря 2018 года в производстве Палаты находится административное дело семьи предпринимателей Суркисов (судья - докладчик Александр Прокопенко) о признании их лицами, связанными с бывшими владельцами "Приватбанка".

В частности, путем судебного процесса с Национальным банком Украины семья Суркисов намерена добиться отмены решения Комиссии НБУ по вопросам определения связанных с банком лиц и проверки операций банков с такими лицами от 13 декабря 2016 года.

"За несколько дней до каждого судебного заседания и в день проведения заседания в сети Internet, в электронных средствах массовой информации и в социальных сетях распространялась информация, направленная на подрыв авторитета судебной власти, Верховного Суда и судей Большой Палаты Верховного Суда. Допущения авторов этих публикаций и сообщений объединяются с утверждениями о получении судьями Большой Палаты Верховного Суда неправомерной выгоды, сговоре с представителями истцов, содержат угрозы", - указали судьи БП ВС в своем сообщении.

Среди конкретных примеров информационного давления, судьи БП ВС указали на сообщения и заявления в сети Facebook представителей партии "Демократическая Сокира", которые во время акций под зданием Верховного Суда даже требовали от БП ВС вынести конкретное решение в деле о признании представителей семьи Суркисов связанными лицами.

А 22 апреля один из лидеров "Демократической Сокиры" заявил, что во время судебного заседания 16 марта он стал свидетелем якобы сговора судей БП ВС с представителями семьи Суркисов и обратился в НАБУ с заявлением о совершении преступлении судьями БП ВС.

Впрочем, как следовало из сообщения судей, давление на БП ВС одной только "Демократической Сокирой" не ограничилось. Как указали судьи БП ВС, 23 апреля о своей позиции внезапно решила заявить Ггенеральный прокурор Ирина Венедиктова, которая "фактически противопоставила судебную власть обществу и государству в целом".

"Из выступления складывается впечатление, что единственным защитником общества и государства выступает прокуратура, которая уже определила, кто в деле прав, а кто - нет. В условиях, когда вокруг этого дела, очевидно, просматривается возмущение общественных настроений и попытка унизить суд, такие заявления вряд ли могут считаться приемлемыми", - считают судьи.

В целом, сложившаяся вокруг судебного процесса обстановка, как следует из сообщения судей БП ВС, является не чем иным, как попыткой повлиять на судебный процесс. "Судьи Большой Палаты Верховного Суда считают, что указанные выше обстоятельства являются формой вмешательства в деятельность Верховного Суда, способом влияния и давления с целью вынесения им решений в пользу одной из сторон", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" сообщала, что Генпрокурор не хочет отдавать Суркисам депозит в "Приватбанке" на 1 млрд. Адвокаты Суркисов приводят 5 аргументов, почему их позиция законна.