Полиция Одесской области выясняет обстоятельства взрыва в селе Дачное Беляевского района Одесской области, в результате которого пострадали пять человек. Взрыв был вызван гранатой РГД-5.

Об этом сообщает сайт Национальной полиции региона.

Как уже установили правоохранители, трое жителей села в возрасте от 23-х до 29-ти лет принесли домой к одному из участников компании несколько найденных в местном карьере гранат РГД-5. Там они начали разбирать боеприпасы. Во время этого одно из устройств взорвалось.

Трое мужчин, а также две женщины 1994 и 1949 годов рождения, которые в то время были рядом с ними во дворе, получили осколочные ранения конечностей. Им была оказана медицинская помощь.

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа Усатовского отделения полиции и взрывотехники. Полицейские изъяли две гранаты. Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Инциденты с гранатами в Украине уже стали делом обыденным. Например, 14 июня под Харьковом 62-летний мужчина решил свести счеты с жизнью, подорвав себя гранатой.

А в первых числах июня под Ковелем пьяный муж бросил гранату во двор тещиного дома.