14 июня отмечается Всемирный день донора крови. В связи с этим украинское ведомство зрдавоохранения напомнило о важности донорства и о том, насколько распространены разные группы крови.

Публикация на тему донорства появилась в Facebook Центра общественного здоровья.

Донором крови или плазмы может стать каждый здоровый гражданин Украины в возрасте от 18 лет и весом от 50 кг. Чтобы стать донором крови, нужно обратиться к ближайшей станции переливания крови или центр крови. На процедуру забора материала следует взять с собой документ, удостоверяющий личность.

Также в ЦОЗ показали, как часто встречаются группы крови.

Группы I(0)+ и II(А)+ - у одного из трех человек;

группа III(В)+ - у одного из 12;

группа I(0)- - у одного из 15;

группа II(А)- - у одного из 16;

группа IV(АВ)+ - у одного из 29;

группа III(В)- - у одного из 67;

группа IV(АВ)- - у одного из 167.

Ранее "Страна" анонсировала запуск в Украине единого национального реестра доноров крови.

Мы также писали, что из-за карантина в украинских больницах образовался дефицит донорской крови.