Опубликована инфографика, по которой украинцы могут выяснить, как часто встречается их группа крови
14 июня отмечается Всемирный день донора крови. В связи с этим украинское ведомство зрдавоохранения напомнило о важности донорства и о том, насколько распространены разные группы крови.
Публикация на тему донорства появилась в Facebook Центра общественного здоровья.
Донором крови или плазмы может стать каждый здоровый гражданин Украины в возрасте от 18 лет и весом от 50 кг. Чтобы стать донором крови, нужно обратиться к ближайшей станции переливания крови или центр крови. На процедуру забора материала следует взять с собой документ, удостоверяющий личность.
Также в ЦОЗ показали, как часто встречаются группы крови.
- Группы I(0)+ и II(А)+ - у одного из трех человек;
- группа III(В)+ - у одного из 12;
- группа I(0)- - у одного из 15;
- группа II(А)- - у одного из 16;
- группа IV(АВ)+ - у одного из 29;
- группа III(В)- - у одного из 67;
- группа IV(АВ)- - у одного из 167.
Ранее "Страна" анонсировала запуск в Украине единого национального реестра доноров крови.
Мы также писали, что из-за карантина в украинских больницах образовался дефицит донорской крови.