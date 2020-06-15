В Украине 15 июня ожидаются грозы с дождями. В Закарпатской, Тернопольской и Ивано-Франсковской областях дожди будут большими. Спасатели предупреждают, что в стране ожидают II уровень опасности.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС.

"По данным Укргидрометцентра, 14-15 июня в Украине грозы, в западных и центральных областях местами град и шквалы 15-20 м/с. (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Ночью 15 июня в Закарпатской и Тернопольской областях значительные дожди, в Ивано-Франковской области сильные дожди (II уровень опасности, оранжевый).

Тем временем 15 июня на западе Украины переменная облачность, ночью местами небольшой дождь.

Ранее "Страна" писала, что на Прикарпатье проливной дождь едва не смыл целое село.

Также мы рассказывали, что шквальные грозы и ливни обесточили в Украине 348 населенных пунктов.