В будущем бороться с гиперзвуковым оружием скорее всего быть полностью автоматизированными средствами. У них могут быть рулевые двигатели как у космических аппаратов.

Об этом сообщил российский эксперт и главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский в беседе с РИА Новости.

По его словам, скорость гиперзвукового оружия настолько большая, что человек просто не успевает ни переварить такие объемы информации, ни принять решение. Поэтому все должно быть в автоматическом режиме.

Эксперт уточнил, что по такой же схеме уже работает российская система противоракетной обороны. Однако она способна бороться только с баллистическими целями, которые также летят на гиперзвуке, но не маневрируют.

Мураховский считает, что поднимется вопрос создания системы наведения, которая сможет работать на сверхвысоких скоростях. Кроме того, для создания такой ракеты потребуются новые материалы, поскольку ни одна из существующих сегодня ракет просто не выдержит перегрузок при маневрировании на гиперзвуке.

Ранее "Страна" писала, что президент США Дональд Трамп рассказал подробности про новую американскую ракету, которую ранее называл "супер-пупер ракетой". В ответ на это Путин рассказал о создании антиракет против гипероружия США.