Авторитетный иммунолог и инфекционист, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи назвал примерные сроки возвращения страны к нормальной жизни после эпидемии коронавируса. По его мнению, это случится не ранее нескольких месяцев.

Об этом специалист рассказал в интервью изданию The Telegraph.

Фаучи отметил, что некоторые ограничения не будут сняты до разработки вакцины, хотя и допустил, что это может случиться раньше. Что касается конкретных сроков, то по его мнению, речь идет "скорее о месяцах, чем о неделях". Так что летних каникул в США не будет.

Он считает, что "нечто похожее на нормальную жизнь" вернется приблизительно через год. А за этот период возможны новые вспышки инфекции.

Инфекционист добавил, что очаги коронавируса удалось подавить в таких крупных городах, как Нью-Йорк, Чикаго, Детройт и Новый Орлеан. Однако есть признаки того, что вирус быстро распространяется дальше. Фаучи полагает, что без мер по сдерживанию эпидемии может возникнуть новая полномасштабная вспышка.

Как писала "Страна", на днях число зараженных коронавирусом в США превысило 2 миллиона человек.

Также мы приводили мнение советников президента США о том, что всплеск заражений коронавирусом в некоторых штатах в последние дни не является свидетельством приближения второй волны эпидемии.