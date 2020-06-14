Президент Российской Федерации Владимир Путин написал статью, посвященную теме Второй мировой войны.

Об этом сказал РИА Новости пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, решение о сроках публикации материала Путин примет лично. Какого объема работа Путина, в каком жанре и какому аспекту войны посвящена, Песков не уточнил.

О намерении написать статью о Второй мировой войне президент РФ признался журналистам во время последней большой пресс-конференции, состоявшейся в декабре 2019 года.

Напомним, "Страна" рассказывала о главных заявлениях Путина, прозвучавших в ходе той пресс-конференции.

Мы также сообщали, что глава Кремля объявил 24 июня выходным в России. В этот день в РФ проведут парад, посвященный 75-летию Дня Победы и перенесенный с 9 мая из-за коронавируса.