Медики в США сообщили, где самый большой риск заразиться коронавирусом
Центр по контролю и профилактике заболеваний США рассказал, в каких местах существует повышенный риск заражения коронавирусом. Больше всего рисков заражения там, где больше всего людей.
Соответствующее исследование опубликовано на сайте организации.
Максимальный риск заражения существует в местах скопления людей: в офисах, кинотеатрах, концертных залах и религиозных учреждениях.
Вероятность заболеть на свежем воздухе или через контакт с поверхностью оценивается как очень низкая. Для заражения взрослого человека необходимо попадание в его организм тысячи частиц вируса.
Согласно подсчетам авторов, при дыхании переносчик выделяет около 20 вирусных частиц в минуту, при разговоре - примерно 200, а при кашле и чихании - 200 миллионов.
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