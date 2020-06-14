Центр по контролю и профилактике заболеваний США рассказал, в каких местах существует повышенный риск заражения коронавирусом. Больше всего рисков заражения там, где больше всего людей.

Соответствующее исследование опубликовано на сайте организации.

Максимальный риск заражения существует в местах скопления людей: в офисах, кинотеатрах, концертных залах и религиозных учреждениях.

Вероятность заболеть на свежем воздухе или через контакт с поверхностью оценивается как очень низкая. Для заражения взрослого человека необходимо попадание в его организм тысячи частиц вируса.

Согласно подсчетам авторов, при дыхании переносчик выделяет около 20 вирусных частиц в минуту, при разговоре - примерно 200, а при кашле и чихании - 200 миллионов.

Ранее "Страна" писала, что ученые выяснили, что коронавирус может привести к сахарному диабету.

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