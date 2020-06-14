В Турции, на востоке страны, в провинции Бингель произошло землетрясение средней силы в воскресенье, 14 июня. Магнитуда была 5,7 балла, в результате него были повреждены около 10 домов.

Об этом сообщает государственное агентство "Анадолу".

Подземные толчки зафиксированы в 17:24 по местному времени (совпадает с Украиной). Эпицентр землетрясения находился на территории уезда Карлыова. Толчки ощущались в прилегающих районах.

По словам губернатора провинции Бингель Кадира Экинджи, в деревне Кайнарпынар во время землетрясения повреждены две наблюдательные вышки Управления полиции, в результате чего ранения получили три сотрудника службы безопасности.

Экинджи сообщил, что в населенных пунктах Эльмали и Динарбей уезда Йедису были повреждены около 10 домов. Информации о жертвах пока не поступало.

Ранее "Страна" писала, что на юго-западе Японии произошло мощное землетрясение магнитудой больше 6 баллов.

Также мы рассказывали, что в Ивано-Франковской области было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,2 балла. Источник находился на глубине двух километров.