В День России, который отмечался 12 июня, в состав Военно-морского флота РФ был принят новый ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта "Борей-А" под названием "Князь Владимир".

Об этом сообщается сайт Минобороны России.

Торжественная церемония приема подлодки в состав ВМФ состоялась на предприятии "Севмаш" в Северодвинске. Во время церемонии на крейсере был поднят военно-морской Андреевский флаг.

Мероприятие прошло под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова. В церемонии также приняли участие командующий Северным флотом Александр Моисеев, заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Рязанцев и другие официальные лица.

Главком ВМФ отметил, что подводный крейсер не имеет аналогов в мире.

Экипаж субмарины "Князь Владимир" прошел обучение по новейшим программам в учебном центре ВМФ, а также успешно провел испытания подводной лодки. В ходе испытаний 29 октября 2019 года с борта корабля был выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования "Булава" из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке.

"Князь Владимир" стал 133-м кораблем, построенным предприятием для ВМФ.

Корабль был заложен на "Севмаше" 30 июля 2012 года в присутствии Владимира Путина. Он является головным кораблем усовершенствованного проекта 955А - атомных подводных лодок 4-го поколения.

Согласно военно-морской доктрине РФ, в перспективе подводные лодки этого проекта будут составлять основу морских стратегических ядерных сил России.

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