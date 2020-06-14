Бывший нападающий киевского "Динамо" Олег Саленко предложил провести товарищеский матч между сборными ветеранов футбола России и Украины.

Заявление 50-летнего легендарного спортсмена приводит сайт Sport.ua.

Он сказал, что считает позитивным, если сборные Украины и России встретятся на Чемпионате Европы по футболу.

"Украина против России на Евро? Я приветствую такие идеи. Согласен, пора уже заканчивать эту ерунду между Украиной и Россией. Я бы вообще хотел предложить для начала провести товарищеский матч между сборными ветеранов Украины и России. Может быть, даже на нейтральной территории", - сказал экс"динамовец".

Он признался, что общается с друзьями из России, и они поддерживают его идею.

"Но, конечно, Украинская ассоциация футбола на это не пойдет. Вмешается политика. Ближайшие год-два, наверное, ничего в этом вопросе не поменяется", - констатировал Саленко.

Затем он высказался по поводу конфликта на Донбассе и Крыма.

"Уверен, надо к чертовой матери заканчивать этот конфликт. Как со стороны Украины, так и со стороны "ДНР/ЛНР" и их кураторов. Я был там, мы играли в футбол недалеко от военных действий. Знаем, что военные между собой тоже общаются. Нужно находить общий язык и Донбасс возвращать в состав Украины. Крым? Тут сложнее. Там уже много военных российских баз, ядерное оружие завезут скоро", - сказал Саленко.

Как писала "Страна", о дружбе со спортсменами из России недавно рассказали украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко. За что тут же были внесены в базу сайта "Миротворец".