Группа ученых из Мельбурнского университета, Лондонского королевского колледжа и нескольких других учреждений в ходе исследования выяснила, что коронавирусная инфекция повышает риск развития сахарного диабета у зараженных вирусом. Также диабет осложняет течение болезни.

Публикация об исследовании вышла в New England Journal of Medicine.

Судя по выводам ученых, существует риск развития диабета у людей, которые им не болели до заражения. По их словам, протеин ACE-2, который обеспечивает проникновение коронавируса в клетки, также воздействует и на органы, отвечающие за метаболизм глюкозы.

При этом пока не установлено, изменяется ли метаболизм глюкозы после выздоровления пациента от коронавируса. Также не известно, является ли диабет новым типом после заражения коронавирусом, или принадлежит ранее известным типам.

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