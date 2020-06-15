Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Минский процесс урегулирования конфликта на Донбассе, в выходе из которого Москва недавно обвинила Киев, хоронить рано.

Об этом глава МИД сказал в интервью "Укринформу", данному по случаю 100 дней в министерской должности.

Кулеба отметил, что аргументы РФ о том, что Украина является неконструктивной, не стремится к урегулированию и нарушает Минск не соответствуют действительности. Потому что все партнеры Киева "видят и признают, что мы реально инициативные, конструктивные, хотим искать решение, и этим у России выбивается из рук аргумент об, условно говоря, "плохой" Украине".

На вопрос корреспондента о том, умер ли Минск, министр ответил отрицательно.

"Я бы сказал, Минск не умер, но Украина держит его на немецко-французском аппарате искусственной вентиляции легких. Простите за черный юмор", - образно выразился Кулеба.

Он также добавил, что нынешнее руководство страны в решении конфликта на Донбассе делает ставку на три позиции:

наступательная дипломатия (разнообразные инициативы и предложения, в частности, проводить заседания ТКГ в условиях пандемии в режиме видеоконференций, введение в украинскую делегацию новых членов);

усиление международного давления;

резкая активизация продвижения вопроса Крыма на международной арене.

Между тем коллега Кулебы по правительству, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников недавно заявил, что о планах создания Консультативного совета при ТКГ нужно забыть.

В пятницу "Страна" сообщала о визите во Францию украинской делегации и обсуждении там предстоящей встречи Нормандской четверки в Берлине.