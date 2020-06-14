Испания откроет границы со странами, которые являются Европейского Союза уже через неделю - 21 июня. Также с этого числа разрешат не проходить 14-дневную обсервацию по прибытию в страну.

Об этом объявил премьер Педро Санчес, передает El Pais.

С Португалией пограничный контроль будет нормализован 1 июля по просьбе португальской власти.

Открытие границ Испании для путешественников из государств ЕС совпадает с окончанием режима чрезвычайного положения, введенного три месяца назад. Ограничения на въезд в отношении третьих стран за пределами Шенгенской зоны будут сняты 1 июля, хотя Испания ждет от Брюсселя общий список таких стран.

Напомним, что недавно Кабинет министров Украины снял запрет на въезд иностранцев в Украину.

Ранее мы писали, что Польша открыла свои границы с Евросоюзом, но оставила закрытой границу с Украиной.