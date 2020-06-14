В Министерстве внутренних дел Украины заявили, что убийство в Луганске начальника управления так называемой "народной милиции ЛНР" Олега Анащенко была делом рук украинских спецслужб и армейского спецназа.

Об этом написал в Facebook директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

"Я хочу напомнить один малоизвестный факт. Считаю, что знать об этом не менее важно, чем вспоминать погибших 49 наших ребят. Так вот, за их смерть государство отомстило. Не сразу, правда, но наказание неизбежно пришло. 4 февраля 2017 в Луганске в результате операции украинских спецслужб с привлечением армейских спецназовцев был уничтожен управляемым взрывом полковник террористических НЗФ Олег Анащенко, начальник управления так называемой народной милиции ЛНР. Это именно этот предатель в июне 2014 командовал всей ПВО луганских террористов и был непосредственным организатором, к сожалению, удачной охоты на наш транспортник. Так что среди памяти и скорби сегодня есть немного места и для гордости", - написал Шевченко.

Отметим, что в "ЛНР" изначально заявляли, что убийство Анащенко было делом рук украинским спецслужб и осудило людей, которые, по ее данным, были к этому причастны. Часть из них было затем передано по обмену украинской стороне.

Но до сих пор в Киеве этого официально не признавали.

Ранее "Страна" рассказывала об обстоятельствах гибели Анащенко, которого подорвали в автомобиле.

Мы также цитировали заявление главреда издания "Цензор". Юрия Бутусова о том, что известного Гиви убили украинские спецслужбы.