В последние дни Украина бьет антирекорды по количеству новых случаев заболевания COVID-19. В Министерстве охраны здоровья считают, что виной тому вечеринки, переполненные бары и ночные клубы, которые становятся обычным явлением после ослабления карантина.

Ведомство опубликовало в Facebook агитационный ролик, в котором призвало граждан продолжать соблюдать меры безопасности.

"Чтобы отдых не привел к переполненным больными COVID-19 больницам, следуйте основным правилам и воздержитесь от массовых мероприятий. Соблюдайте социальную дистанцию и носите маски", - попросили в МОЗ.

Также там напомнили, что в последние четыре дня количество выявленных зараженных коронавирусом в сутки стабильно превышает 600, а то и 700 человек.

В МОЗ отметили, что неправильно считать, будто пришла пора возвращаться к обычной жизни.

Ранее "Страна" приводила свежие данные по заболеваемости в Украине на 14 июня.

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