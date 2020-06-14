В Одессе умерла бегунья Екатерина Катющева, которой вчера стало плохо во время марафона. Спортсменке было всего 30 лет.

О ее смерти сообщил в Facebook глава пресс-службы Одесской областной государственной администрации Денис Соколов.

"Друзья, к сожалению, 10 минут назад Катя ушла из жизни. Инсульт. Врачи областной больницы сделали все, что могли. Вы сами понимаете, что такое 8 часов без сознания в пустыне при температуре под 40 градусов", - написал Соколов.

Напомним, в субботу, во время прохождения марафонской дистанции в Одесской области, Екатерина внезапно пропала. Полиция подозревала похищение.

Однако сегодня молодую женщину нашли возле пруда без сознания. Оказалось, что спортсменка сначала получила тепловой удар, а потом, пролежав до ночи, переохлаждение.