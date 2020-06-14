Вечером в воскресенье, 14 июня, вечером загорелась квартира на улице Михайловской, 22 в Шевченковском районе столицы. В квартире обнаружено тело женщины. Мужчина, который находился в квартире, пытался не допустить пожарных в квартиру.

Об этом сообщает прес-служба ГСЧС.

Когда спасатели прибыли на месте, они увидели, что на 3 этаже с балкона квартиры идет дым, также там находится человек.

"Не теряя времени, бойцы начали устанавливать выдвижную лестницу для спасения мужчины, однако тот проявлял сопротивление, не давая возможности спасателям приступить к тушению пожара. Он агрессивно отталкивал лестницу от балкона, что составляло прямую угрозу жизни пожарных, и в конце просто выпрыгнув с балкона", - сообщает ГСЧС.

Пострадавшего сразу передали бригаде скорой медицинской помощи в сопровождении правоохранителей.

В 17:31 пожар был локализован, и в 17:39 ликвидировано на площади 15 кв. м. Во время тушения пожара, в квартире был обнаружен труп женского пола.

Фото: ГСЧС

"На месте работало 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 18 человек личного состава. Обстоятельствами данного события будут заниматься правоохранительные органы", - сообщает ГСЧС.

Киевские издания сообщают, что у женщины могут быть обнаружены ножевые ранения.

Ранее "Страна" писала, что в жилом доме Харькова взорвался баллон с газом.

В Кривом Роге сгорел прицеп грузовика "Новой почты" с посылками.