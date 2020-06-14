Компания "Дизель студия", выпускающая юмористический проект "Дизель шоу", обвинила "Квартал 95" в плагиате. Речь идет о сюжете об уроке английского, показанный "дизелями" в 2015 году.

Об этом "Дизель студия" написала в своем Instagram.

Авторы "Дизель шоу" сделали нарезку двух сюжетов - оригинального и позаимствованного", - в которой совпадает все, вплоть до междометий. Разница только в том, что актеры "Дизель студии" разыгрывают сценку на русском, а "квартальцы" - на украинском.

Видео предваряет саркастическая фраза: "Хорошую шутку можно придумать один раз, а украсть несколько". А завершает утверждение: "Они воруют не только из Госрезерва".

В комментарии к видео пресс-служба "Дизель шоу" тоже упомянула о Госрезерве.

"Наверное, мыши, которые съели зерно в Госрезерве, устроились авторами к коллегам из "Квартала". И теперь сценарии можно не выдумывать, а просто переснимать чужие номера. Приятно, что нас уже считают живыми классиками, но авторское право в нашей стране никто не отменял. Или мы чего-то не знаем?!" - недоумевают в коллективе.

Ранее "Страна" подробно писала о первом концерте "Квартала 95" после начала эпидемии коронавируса.

Также мы писали, что Владимир Зеленский задекларировал почти 5 миллионов роялти и 100 тысяч за марку "Квартал 95".

Мы также сообщали, что "Квартал 95" передал права для продажи своих проектов за границей шведам.