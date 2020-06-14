В Киеве в 8:10 утра ниже по течению в двух километрах от Южного моста, на расстоянии 50 метров от берега спасатели нашли тело женщины. Теперь правоохранители будут устанавливать обстоятельства трагедии.

Об этом сообщает пресс-служба государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"С помощью водолазно-спасательного снаряжения тело было доставлено на берег и передано правоохранительным органам, ими же и будут устанавливаться причины и обстоятельства трагического случая", - сообщает прес-служба ГСЧС.

Всего с начала 2020 года в Киеве на водоемах были спасены 3 человека, погибли 12 человек.

Ранее "Страна" писала, что всего за две недели в Украине утонули 50 человек.

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