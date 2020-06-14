Народная депутат от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" София Федына прокомментировала пост в Телеграм-канале Маруси Зверобой, в котором та угрожала президенту Зеленскому и его семье. Нардеп уверяет, что ее подругу взломали российские спецслужбы.

Об этом Федына написала в Facebook.

"Прочитала антисемитские высказывания в Телеграм-странице Маруси Зверобой. Поговорила с ней - оказывается, страницу хакнули. ФСБшные хакеры прогрессируют. Не удивлюсь, если следующими объектами атак станут мои страницы. Наверное, кому-то не хватает материалов к нашему делу", - нашла виновных Федына.

Интересно, что версия со взломом появилась только после того, как по поводу поста поднялся большой шум.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, что и по какому поводу Маруся Зверобой написала по поводу Зеленского.

Зверобой пригрозила, что семью Зеленского "подвесят за ноги", как это "сделали с царской семьей", и посоветовала им как можно быстрее "у@бывать в Израиль".

Мы также сообщали, что по делу о совместных угрозах Федыны и Зверобой Зеленский попросил привлечь его как потерпевшего.