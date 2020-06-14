В субботу, 13 июня, во время выполнения боевого задания на Донбассе умер 46-летний командир отделения взвода управления разведывательной роты прапорщик Добрянский Леонид Цезарович. У него был позывной "Старый". Он погиб от минно-взрывной травмы.

Об этом сообщает 30 отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского.

До войны Леонид работал на авиационном заводе "Антонов" в Киеве, в 2014 году он был одним из первых, кто встал на защиту Украины. С 2014 года по 2015 год воевал в составе 72 отдельной механизированной бригада.

"Летом 2014-го во время боев в Червонопартизанске, что в Луганской области Леонид получил ранения. Тогда мина упала у блиндажа, поэтому Леонид был только контужен. Выличившись, воин снова отправился на фронт", - сообщает прес-служба.

Осенью 2015 года он встал в ряды 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского.

"Его контракт подходил к концу, и уже через месяц, в июле, он мог вернуться домой, мечтал отпраздновать свадьбу своей единственной дочери и вернуться назад к своим собратьям. Смерть Леонида осиротила семью: жену и 24-летнюю дочь", - говорится в сообщении.

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