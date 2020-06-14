Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения подозреваемому в попытке дать взятку руководству Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро. Суд вынес решение взять его под стражу на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере более 40 млн грн.

Об этом сообщается в Facebook ВАКС.

Как ранее писала "Страна", залог именно в таком размере суд рассматривал для юриста Burisma Group Андрея Кичи, но в официальном сообщении ВАКС его имя и фамилия не называются.

"Сегодня, 14 июня, следственная судья Высшего антикоррупционного суда избрала меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 40 млн 358 тысяч 400 грн лицу, причастному к попытке предоставления неправомерной выгоды руководству САП и НАБУ в интересах третьего лица. Срок действия меры пресечения - 60 суток", - сказано в опубликованном сообщении.

Если будет внесен залога, на подозреваемого возложат дополнительные обязанности:

являться к следователю по первому вызову;

не отлучаться из Киева без разрешения следователя, прокурора или суда;

уведомлять следователя, прокурора и суд об изменении своего места жительства и работы;

воздерживаться от общения с любыми лицами по поводу обстоятельств, изложенных в письменном сообщении о подозрении в уголовном производстве;

носить электронное средство контроля.

Рассмотрение ходатайств об избрании меры пресечения в отношении других двух человек пока продолжается.

Напомним, руководству НАБУ и САП предлагали взятку в размере шесть миллионов долларов, чтобы закрыть дела против владельца компании Burisma Николая Злочевского.

Мы разбирались, кто и зачем хотел дать руководству антикоррупционных органов такую огромную взятку.