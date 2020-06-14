Полиция Киевской области вместе с киберполицией разоблачили деятельность троих жителей Киевской области. Они распространяли в сети детское порно.

Об этом сообщает прес-служба полиции Киевской области.

Правонарушителями оказались жители Фастова, Броваров и Белой Церкви.

"В ходе санкционированных обысков по месту жительства указанных мужчин, правоохранители изъяли мобильные телефоны, флэш-накопители и компьютерную технику, на которой обнаружено информацию, которая может относиться к порнографической", - сообщает прес-служба полиции.

Назначены судебные компьютерно-технические и искусствоведческие экспертизы. После экспертных выводов будет решаться вопрос об объявлении подозрения фигурантам.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

Фото: Национальная полиция

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