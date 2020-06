Отмечающий сегодня день рождения президент США Дональд Трамп, который участвует в предвыборной гонке на пост №1 в стране от Республиканской партии, обдумывает новый лозунг для своей избирательной кампании. Девиз будет объявлен в ближайшие недели.

Как пишет "ТАСС", об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.

На президентских выборах 2016 года Трамп одержал победу под лозунгом "Сделаем Америку вновь великой" (Make America Great Again). А кампания нынешнего года началась под лозунгом "Сохраним Америку великой!" (Keep America Great!).

Однако, как отмечает издание, в связи с эпидемией коронавируса, вызванным ею экономическим кризисом и протестами в стране, менее чем за пять месяцев до ноябрьских выборов лозунг может измениться. За последние недели Трамп пытался вернуться к прежнему "Сделаем Америку вновь великой", а также пробовал такие фразы, как "Переход к величию" (Transition to Greatness) и "Лучшее еще впереди" (The Best Is Yet to Come).

Интересно, что первый лозунг изначально был длиннее и содержал хорошо знакомое гражданам бывшего СССР слово: "Переход к величию. Восстановление, перестройка и обновление (Transition to Greatness! Restoring, Rebuilding and Renewing). А вторую фразу штаб Трампа уже довольно давно использует в агитационных роликах.

Кроме того, в связи с кризисом избирательный штаб стал реже использовать слоган "Обещания даны, обещания выполнены".

"Когда президент решит, будет новый лозунг и будут новые слоганы", - отметил источник газеты.

Ранее "Страна" приводила свежие рейтинги симпатий американских избирателей.

Мы также писали, что протесты в США и Европе разгорелись с новой силой из-за очередного убийства чернокожего.