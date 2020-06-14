В Киеве из-за аварии на водопроводе по проспекту Академика Королева перекрыли движение. Машинам запрещен проезд в сторону улицы Семьи Сосниных. Откроют проезд только к утру понедельника, когда проведут ремонт.

Об этом сообщили в Киевской горгосадминистрации.

"На просп. Академика Королева - авария на водопроводе диаметром 600 мм. Через разрытие перекрыто движение в сторону ул. Семьи Сосниных", – сообщили в столичной мэрии.

Объехать ремонтную зону можно по ул. Академика Королева - ул. Пшеничная - ул. Семьи Сосниных - просп. Леся Курбаса.

"Работники "Киевводоканала" уже начали ликвидировать последствия порыва. Закончить ремонт коммуникаций планируют до 9:00 15 июня. После этого начнут восстанавливать асфальтовое покрытие", – резюмировали в КГГА.

Фото: КГГА

Ранее "Страна" рассказывала, что в Киеве предупредили об отключении воды в нескольких районах из-за аварии на Деснянской станции.



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