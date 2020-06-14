Появились подробности масштабного ДТП на Окружной в Киеве, где наехали на полицейскую
Полиция рассказала подробности ДТП, которое произошло на Окружной трассе в Киеве. Двойная авария произошла около 15 часов на проспекте Палладина, один автомобиль уехал с места происшествия. В результате столкновения пострадала полицейская.
Об этом пишет пресс-служба патрульной полиции Украины.
По сообщению полиции, сначала столкнулся автомобиль Nissan и неизвестное авто, которое сразу сбежало с места аварии. Когда машины столкнулись, к ним подъехало полицейское авто для установки деталей и оформления ДТП.
Полицейская, которая осматривала место происшествия, находилась между служебным автомобилем Mitsubishi Outlander и Nissan. В это время водитель автомобиля Hyundai Santa Fe, не убедившись в безопасности движения, столкнулся Nissan, который от удара наехал на полицейскую.
Патрульную срочно госпитализировали в больницу с открытым переломом правой голени, закрытым перелом левой голени, травмой живота.
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все детали и обстоятельства ДТП.
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