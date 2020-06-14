В Украине из-за распространения коронавируса уже 11 регионов не готовы к очередному этапу ослабления карантинных мер. Сразу 10 областей и столица не соответствуют нормам Министерства здравоохранения (МОЗ) Украины.

Ранее в Минздраве заявляли, что карантин в Украине может быть ужесточен, если 10 и более областей не будут отвечать критериям МОЗ.

Об этом сообщает Минздрав Украины.

Перейти на следующий этап ослабления ограничений не готовы Киев и Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ривненская, Тернопольская, Черновицкая и Черниговская области.

В указанных регионах и в Киеве на сегодняшний день уровень инцидентности (количества новых случаев COVID-19 за последние 7 дней в 100 тысяч населения) превышает 12, что пока исключает возможность снятия ограничений.

Ранее "Страна" писала, что в МОЗ объяснили украинцам, как правильно носить маски и перчатки в летнюю жару.

Также мы рассказывали, что в Минздраве причиной вспышки коронавируса в стране назвали поведение самих украинцев.