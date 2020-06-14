Высший антикоррупционный суд в воскресенье избирает меру пресечения фигурантам о взятке в $6 миллионов от имени владельца компании Burisma Group руководству Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Адвокаты замначальника Налоговой службы Киева Николая Ильяшенко заявили, что один из фигурантов заражен коронавирусом, поэтому всех нужно отправить под домашний арест.

Об этом пишет Телеграм-канал "Политика Страны".

Тема коронавируса всплыла в связи с третьим фигурантом дела Еленой Мазуровой. Она болеет Covid-19, а Ильяшенко с ней контактировал.

Как сообщает "Политика Страны", исходя из этого защита настаивает, чтобы фигурантов посадили под домашний арест - иначе есть риск новых заражений.

Ранее "Страна" рассказывала, что по делу об астрономической взятке задержали сотрудника компании Burisma Group Андрея Кичу, упоминавшегося Ильяшенко и бывшую начальницу организационно-распорядительного департамента Фискальной службы Елену Мазурову.

Мы также писали об аргументах адвокатов Ильяшенко. Они намекнули, что о взятке в $6 млн с агентом НАБУ мог договариваться кто угодно, например пранкер Джокер.