Опубликованы фото, как на Прикарпатье проливной дождь едва не смыл целое село
На Прикарпатье одно из сел затопило из-за сильного ливня. Дожди, которые обильно идут в Ивано-Франковской области, затопили село Новошин, которое находится в Долинском районе.
Об этом сообщают пользователи сети.
От потопа пострадали много домов, вода рекой текла по улице.
Ранее в Ивано-Франковской ГСЧС сообщали, что 13 июня, в период с 18 до 19 часов на территории Косовского, Долинского, Верховинского и Снятинского районов наблюдались грозы, сильный дождь, местами град. Сильно поднялся уровень воды в местных реках. Пострадали жилье и огороды местных жителей в 6 населенных пунктах.
Мощные ливни привели к тому, что уровень воды в небольших реках существенно поднялся. Это привело к подтоплению дворов, домов и огородов.
Фото: Facebook/Tanya Roshik
Ранее "Страна" писала, что шквальные грозы и ливни обесточили в Украине 348 населенных пунктов.
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