На Прикарпатье одно из сел затопило из-за сильного ливня. Дожди, которые обильно идут в Ивано-Франковской области, затопили село Новошин, которое находится в Долинском районе.

Об этом сообщают пользователи сети.

От потопа пострадали много домов, вода рекой текла по улице.

Ранее в Ивано-Франковской ГСЧС сообщали, что 13 июня, в период с 18 до 19 часов на территории Косовского, Долинского, Верховинского и Снятинского районов наблюдались грозы, сильный дождь, местами град. Сильно поднялся уровень воды в местных реках. Пострадали жилье и огороды местных жителей в 6 населенных пунктах.

Мощные ливни привели к тому, что уровень воды в небольших реках существенно поднялся. Это привело к подтоплению дворов, домов и огородов.

Фото: Facebook/Tanya Roshik

Ранее "Страна" писала, что шквальные грозы и ливни обесточили в Украине 348 населенных пунктов.

Также мы рассказывали, что в поселке подо Львовом во время бури погибла девушка, на чью дачу упало дерево.