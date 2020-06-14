Сегодня Высший антикоррупционный суд (ВАКС) выбирает меру пресечения задержанным при передаче взятки в размере $6 миллионов руководству Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Сейчас решается вопрос о мере пресечения для первого заместителя главы Госналоговой службы в Киеве Николая Ильяшенко - ключевого фигуранта дела о гигантской взятке.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Политика Страны".

В зале судебных заседаний выступили адвокаты Ильяшенко. Канал указал на ключевой аргумент защиты.

Адвокаты отметили, что в основе доказательной базы лежит распечатка переписки агента НАБУ Евгения Шевченко (его в процессе шифруют как Харченко) с Ильяшенко. В то же время, как заверили адвокаты, нет никаких доказательств того, что Шевченко переписывался именно с Ильяшенко. И в качестве примера привели случай с пранкером Джокером, который от имени генпрокурора переписывался с депутатами.

По сути защита прозрачно намекает, что от имени Ильяшенко с агентом НАБУ мог общаться Джокер или кто-то в этом роде. Также они напирают на процедурные нарушения при оформлении суммы взятки. По их словам, нет доказательств того, что эти деньги передавал Шевченко именно Ильяшенко.

Ранее "Страна" писала, что Шевченко надеется получить бонус в $600 000 за то, что разоблачил взятку.

Также мы рассказывали, какую сумму залога выбрали для задержанных посредников, передававших взятку.