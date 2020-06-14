15 и 17 июня в школах должно было состояться пробное ВНО - внешнее независимое оценивание. Оно проводится для того, чтобы абитуриенты потренировались сдавать тесты в обстановке, полностью идентичной настоящему экзамену.

В понедельник оценивание должно было пройти по украинскому языку и литературе, а в среду - по истории Украины, математике, биологии, географии, физики, химии, а также по иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому и французскому).

Услуга эта добровольная и платная - 140-150 гривен, в зависимости от региона. Однако вчера стало известно, что пробное ЗНО в школах отменили из-за коронавируса: его статистика резко ухудшилась в последние дни. Деньги абитуриентам вернут, а тесты проведут бесплатно и в другом формате.

В каком - разбиралась "Страна".

Как будут тестировать онлайн?

Тесты, как несложно понять, будут проходить в удаленном режиме. Алгоритм такой:

15 июня в 11:00 нужно будет зайти в свой кабинет участника пробного ВНО на сайте регионального центра оценивания качества образования. Вот здесь их полный список со ссылками.

Далее следуют четыре шага:

Нужно и загрузить тестовую тетрадь и бланк ответов по украинскому языку и литературе.

Выполнить задание тестовой тетради.

До 19 июня внести свои ответы в сервис определения результатов.

Получить свой результат.

17 июня в те же 11:00 необходимо зайти в кабинет участника пробного ВНО, снова скачать тестовую тетрадь и бланк ответов по тому предмету, который абитуриент выбрал для прохождения тестирования.

В течение двух дней выполнить задание тестовой тетради.

До 19 июня внести ответы в сервис.

Получить результат по тесту.

"Во время работы с тестовой тетрадью старайтесь придерживаться временных рамок и не отвлекаться", - советуют в Минобразования. Сервис определения результатов будет работать с 11:00 15 июня до 18:00 19 июня.

Позже Центр оценивания образования опубликует разбор всех вопросов тестов.

Физически тестовые тетради находятся на пунктах проведения пробного ВНО. Как их получить на руки - об этом абитуриентам сообщат отдельно через личный кабинет.

Будет ли это бесплатно?

13 июня президент Владимир Зеленский заявил, что тестовое ЗНО будет бесплатным, поскольку пройдет дома, а не в школах.

При этом все, кто зарегистрировался на пробные тесты уже оплатили эту услугу. Происходило это так: абитуриенты скачивали квитанцию со своего электронного кабинета, распечатывали ее и оплачивали в любом украинском банке.

Теперь власти распорядились вернуть деньги участникам тестирования. Но с учетом того, что это была не транзакция с карточки, которую можно вернуть в автоматическом режиме, возврат денег каждому абитуриенту - процесс не быстрый.

В Минобразования заявляют, что схему по возвращению денег сейчас только прорабатывают вместе с министерством финансов. О том, как вернут средства, уведомят каждого абитуриента в его электронном кабинете.

А что с основным ВНО?

ВНО - его основная сессия - должно было начаться 25 июня и закончиться 17 июля.

Однако в Минздраве уже заявили, что могут сдвинуть эти сроки. Как сообщил главный санврач Виктор Ляшко, разработаны два критерия эпидемической ситуации, которые позволят или запретят начинать ВНО.

Какие это критерии - Ляшко не уточнил, однако заявил, что окончательное решение будет принято 21-22 июня. То есть через неделю.

Учитывая, что коронавирус в последние дни бьет антирекорды, не исключено, что тестирование могут действительно перенести.