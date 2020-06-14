15 и 17 июня в школах должно было состояться пробное ВНО - внешнее независимое оценивание. Оно проводится для того, чтобы абитуриенты потренировались сдавать тесты в обстановке, полностью идентичной настоящему экзамену.
В понедельник оценивание должно было пройти по украинскому языку и литературе, а в среду - по истории Украины, математике, биологии, географии, физики, химии, а также по иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому и французскому).
Услуга эта добровольная и платная - 140-150 гривен, в зависимости от региона. Однако вчера стало известно, что пробное ЗНО в школах отменили из-за коронавируса: его статистика резко ухудшилась в последние дни. Деньги абитуриентам вернут, а тесты проведут бесплатно и в другом формате.
В каком - разбиралась "Страна".
Как будут тестировать онлайн?
Тесты, как несложно понять, будут проходить в удаленном режиме. Алгоритм такой:
15 июня в 11:00 нужно будет зайти в свой кабинет участника пробного ВНО на сайте регионального центра оценивания качества образования. Вот здесь их полный список со ссылками.
Далее следуют четыре шага:
- Нужно и загрузить тестовую тетрадь и бланк ответов по украинскому языку и литературе.
- Выполнить задание тестовой тетради.
- До 19 июня внести свои ответы в сервис определения результатов.
- Получить свой результат.
17 июня в те же 11:00 необходимо зайти в кабинет участника пробного ВНО, снова скачать тестовую тетрадь и бланк ответов по тому предмету, который абитуриент выбрал для прохождения тестирования.
- В течение двух дней выполнить задание тестовой тетради.
- До 19 июня внести ответы в сервис.
- Получить результат по тесту.
"Во время работы с тестовой тетрадью старайтесь придерживаться временных рамок и не отвлекаться", - советуют в Минобразования. Сервис определения результатов будет работать с 11:00 15 июня до 18:00 19 июня.
Позже Центр оценивания образования опубликует разбор всех вопросов тестов.
Физически тестовые тетради находятся на пунктах проведения пробного ВНО. Как их получить на руки - об этом абитуриентам сообщат отдельно через личный кабинет.
Будет ли это бесплатно?
13 июня президент Владимир Зеленский заявил, что тестовое ЗНО будет бесплатным, поскольку пройдет дома, а не в школах.
При этом все, кто зарегистрировался на пробные тесты уже оплатили эту услугу. Происходило это так: абитуриенты скачивали квитанцию со своего электронного кабинета, распечатывали ее и оплачивали в любом украинском банке.
Теперь власти распорядились вернуть деньги участникам тестирования. Но с учетом того, что это была не транзакция с карточки, которую можно вернуть в автоматическом режиме, возврат денег каждому абитуриенту - процесс не быстрый.
В Минобразования заявляют, что схему по возвращению денег сейчас только прорабатывают вместе с министерством финансов. О том, как вернут средства, уведомят каждого абитуриента в его электронном кабинете.
А что с основным ВНО?
ВНО - его основная сессия - должно было начаться 25 июня и закончиться 17 июля.
Однако в Минздраве уже заявили, что могут сдвинуть эти сроки. Как сообщил главный санврач Виктор Ляшко, разработаны два критерия эпидемической ситуации, которые позволят или запретят начинать ВНО.
Какие это критерии - Ляшко не уточнил, однако заявил, что окончательное решение будет принято 21-22 июня. То есть через неделю.
Учитывая, что коронавирус в последние дни бьет антирекорды, не исключено, что тестирование могут действительно перенести.