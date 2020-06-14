Утром в воскресенье в Чехии недалеко от столицы страны - Праги - произошло ДТП. Поезд столкнулся на железнодорожном переезде с пассажирским автобусом. В результате происшествия пострадали 10 человек.

Об этом сообщают Ceske Noviny.

"Одна женщина серьезно ранена, после первой медицинской помощи она была доставлена по воздуху в больницу Мотол", - рассказали спасатели.

В результате столкновения пассажирский поезд сошел с рельсов, о погибших не сообщается.

Ранее "Страна" писала, что в Киеве, на Окружной трассе около супермаркета "Новус" произошло масштабное ДТП с участием сразу трех автомобилей, одним из которых оказалось патрульное авто полиции.

Также мы рассказывали, что в России произошло масштабное ДТП, погибли 4 человека, 6 - ранены.