Сегодня исполнилось 74 года бизнесмену, миллиардеру, многодетному отцу и 45-му президенту США Дональду Трампу.

В связи с днем рождения американского политика №1 "Страна" вспоминает основные вехи его бурной биографии.

Дональд родился в Нью-Йорке спустя год после окончания Второй мировой войны, в семье крупного девелопера с немецкими корнями Фреда Трампа. На этом снимке будущему президенту всего 4 года.

Дональд в 1950 году

У Трампа-младшего с детства были большие проблемы с поведением. Чтобы обуздать его неуемную энергию, в 13 лет его перевели в Нью-Йоркскую военную академию - частное учебное заведение для мальчиков.

Кадет Нью-Йоркской военной академии Трамп в 1964 году

В конце 1960-х Дональд начал карьеру в строительной компании отца. В 1971 году он обосновался на Манхэттене (Нью-Йорк), где вложился в несколько перспективных строительных проектов. На 1978 год пришлось начало первой большой стройки Трампа на Манхэттене: он реконструировал старый отель "Коммодор" в роскошный "Гранд-Хайатт".

Трамп на фоне "Коммодора" в 1970-х

В 1983 году компания молодого бизнесмена завершила в Нью-Йорке строительство 58-этажного небоскреба Трамп-тауэр (башня Трампа). Он расположен на Пятой авеню на пересечении и используется в качестве офисного центра, гостиницы и жилого дома с элитными апартаментами.

1984 год, Дональд стоит в холле Трамп-тауэр

Став известным бизнесменом, Трамп встречался с самыми высокопоставленными политиками США. В том числе и с президентом Рональдом Рейганом.

С Рейганом в 1987 году

С юности Трампа привлекал шоу-бизнес. В своей книге "Искусство заключать сделки" он признался: "После окончания Нью-Йоркской военной академии в 1964 году я думал о поступлении в киношколу… но в итоге решил, что недвижимость - это более прибыльный бизнес". Однако с кино его пути все же не раз пересекались. Он снялся в нескольких фильмах и сериалах. Самые известные из них - "Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке" и "Принц из Беверли-Хиллз".

Знаменитый кадр из комедии "Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке" (1992)

Трамп в комедийном сериале "Принц из Беверли-Хиллз" (выходил с 1990 по 1996 год)

А с 1996 по 2015 годы Трамп был совладельцем конкурсов красоты "Мисс США" и "Мисс Вселенная".

1998 год. Трамп с победительницами национальных конкурсов "Мисс Вселенная"

Бизнесмен также продолжал поддерживать связи с топ-политиками. В частности, завел дружбу с президентом Биллом Клинтоном.

Трамп, президент Билл Клинтон, американская актриса и фотомодель Карен Макдугал и Меланья Кнаусс, будущая супруга Дональда, в 2000 году

В 2017 году Трамп, на 71-м году жизни Трамп занял кресло президента США. На этом посту он отличился многими яркими действиями и громкими заявлениями.

В своих соцсетях он не стесняется публиковать фотожабы со своим участием.

Фотожаба из Фейсбука президента. Трамп с торсом боксера

Фотоколлаж с Бараком Обамой в образе мойщика стекол

Трамп обнимается с флагом США

Ранее "Страна" писала, что в день рождения президента его противники стали публиковать в Twitter фото Обамы.

Мы также рассказывали, что у Трампа сейчас непростой период: на носу выборы президента, а США захлестнула волна протестов.