В Украине за сутки коронавирусом заразились 50 детей и 48 медиков. Всего в стране за день обнаружено 648 новых зараженных.

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в воскресенье, 14 июня.

С коронавирусом за день были госпитализированы 125 человек, 9 человек умерли, выздоровели 106 пациентов. В целом за все время пандемии заболели 31 154 человека, из них 2294 ребенка и 5494 медработника. При этом выздоровели 14 082 человека, а 889 - скончались.

Степанов также обратил внимание на то, что за предыдущие сутки в целом было осуществлено 13 262 тестирования, из них 10 224 исследования проведены методом ПЦР и 3038 - методом ИФА.

"Еще раз обращаюсь к вам, уважаемые украинцы, соблюдайте, пожалуйста, рекомендации Министерства здравоохранения. Коронавирус никуда не делся. Очень прошу пользоваться масками, антисептиками, соблюдать социальную дистанцию. И это будет исключать инфицирование вас Covid-19. По крайней мере, этот риск будет сведен к минимуму", - призвал министр здравоохранения.

Видео: YouTube/NEWSONE

Ранее "Страна" писала, что Минздрав назвал новые данные по зараженным Сovid-19 в регионах Украины.

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