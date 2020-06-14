Противники действующего главы Белого дома Дональда Трампа придумали акцию в Twitter. В день его рождения они поздравляют не его, а предыдущего президента Барака Обаму.

Акция проходит под хэштэгом #AllBirthdaysMatter (все дни рождения важны), который отсылает к девизу Black Lives Matter (BLM; жизни черных важны, под которым проходят протесты после убийства Джорджа Флойда.

Недовольные политикой Трампа постят однотипные тексты: "С днем рождения, мистер президент!" или "День рождения Трампа больше не отличается от других".

Что интересно, Обама родился вовсе не сегодня, а 4 августа.

Некоторые пользователи под тем же хэштегом поздравляют родных, друзей или известных личностей, которые тоже появились на свет не сегодня. Например, пользователь PopARTmerch поздравил американскую телезвезду Мисс Клео (псевдоним Юри Делл Харрис, родившейся в августе 1962 года и скончавшейся четыре года назад).

Ранее "Страна" сообщала, что на фоне "черного майдана" рейтинг Трампа просел.

Мы также писали, что в США и Европе протесты разгорелись по-новой из-за очередного убийства чернокожего.