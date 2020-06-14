Первый заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи и младшая сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон уже во второй раз за последние дни заявила, что пришла пора порвать отношения с властями Республики Корея.

Также она пригрозила применить военную силу против южнокорейской стороны в ответ на распространение антипхьеньянской агитации.

Об этом передает "Синьхуа" со ссылкой на сообщение, распространенное Центральным телеграфным агентством Кореи.

Как стало известно, Ким Ё Чжон отдала распоряжение принять решительные меры по отношению к Южной Корее.

Пхеньян также закрыл свой Межкорейский офис связи и заблокировал все линии связи с Республикой Корея.

"В качестве намека на наш дальнейший план, который вызывает беспокойство у южнокорейских властей, скажу, что право на принятие последующих шагов против врага будет передано Генеральному штабу Корейской народной армии", - сказала Ким Ё Чжон.

По ее словам, армия "определит меры для того, чтобы остудить недовольство нашего народа, и обязательно их предпримет".

Она также отметила, что полностью поддерживает обнародованное ранее заявление заведующего отделом Единого фронта ЦК Трудовой партии Кореи Чжан Гым Чхоля, в котором говорилось, что КНДР утратила доверие к властям соседней страны и предупредила Сеул о наступающих "прискорбных и мучительных временах".

Ким Ё Чжон также заверила, что "решение о необходимости заставить предателей и человеческое отребье заплатить самую высокую цену за свои преступления, а также разработанный КНДР план ответных действий получили твердую поддержку со стороны общественности внутри страны".

Как писал "Страна", во вторник Северная Корее анонсировала разрыв всех линий связи с соседями из-за воздушных шаров с агитационными листовками.

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