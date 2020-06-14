На юго-западе Японии произошло мощное землетрясение магнитудой больше 6 баллов
В Японии на юго-западе страны произошло сильное землетрясение. Ученые оценили его магнитуду в 6,3 балла.
Об этом сообщает Kyodo.
"В воскресенье на юго-западе Японии произошло землетрясение силой 6,3 балла", - говорится в сообщении.
Предупреждения о цунами не поступало. Подземные толчки ощущались в 12:51, эпицентр землетрясения был на глубине около 160 км.
Толчки произошли на Окинаве и на острове Кюсю. Сообщений о травмах или материальном ущербе, который нанесла природа, не поступило.
Ранее "Страна" писала, что на Прикарпатье произошло землетрясение.
Также мы рассказывали, что в Иране возле нефтегазового месторождения прошло короткое землетрясение. Подземный толчок был средней силы - магнитудой 5,5 баллов.
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