В Японии на юго-западе страны произошло сильное землетрясение. Ученые оценили его магнитуду в 6,3 балла.

Об этом сообщает Kyodo.

"В воскресенье на юго-западе Японии произошло землетрясение силой 6,3 балла", - говорится в сообщении.

Предупреждения о цунами не поступало. Подземные толчки ощущались в 12:51, эпицентр землетрясения был на глубине около 160 км.

Толчки произошли на Окинаве и на острове Кюсю. Сообщений о травмах или материальном ущербе, который нанесла природа, не поступило.

Ранее "Страна" писала, что на Прикарпатье произошло землетрясение.

Также мы рассказывали, что в Иране возле нефтегазового месторождения прошло короткое землетрясение. Подземный толчок был средней силы - магнитудой 5,5 баллов.