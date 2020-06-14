В Украину пришла жара, и температура в дневное время практически не опускается ниже +30. Из-за этого под медицинской маской образуется теплая и влажная среда, идеальная для размножения патогенных микроорганизмов, которые попадают на ткань из выдыхаемого воздуха и снаружи.

В связи с этим в Центре общественного здоровья разъяснили, как правильно носить маски в жару. Рекомендации опубликованы в Facebook ведомства.

В принципе, правила использования средств индивидуальной защиты (СИЗ) в летнее время такие же, как и в любое другое. Только в жару маску следует менять чаще - по мере того, как она становится влажной.

Другие правила ношения этого вида СИЗ таковы:

не следует касаться внешней стороны маски во время ее ношения;

снимать маску нужно за резинки, не касаясь ее передней части и кожи лица;

нельзя использовать одноразовые маски повторно;

после снятия или использованной маски прикосновения к ней нужно мыть руки с мылом или обрабатывать их спиртосодержащим антисептиком.

Что касается медицинских перчаток, то летом их желательно использовать, когда есть риск контакта с биологическими жидкостями. После такого контакта перчатки следует снять и сразу утилизировать.

Надевая медицинские перчатки в общественных местах, помните о рисках: грязные руки в перчатках, так же как и без них, могут быть источником возбудителей заболеваний, если ими прикоснуться к лицу или слизистой глаз.

Перчатки создают ложное чувство безопасности. А их длительное использование может вызвать раздражение кожи.

В начале лета "Страна" сообщала, что в ВОЗ пересмотрели рекомендации по поводу ношения масок и теперь советуют носить их не только зараженным, но и здоровым людям.

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