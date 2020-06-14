Появилась карта распространения коронавируса по областям Украины на 14 июня
По состоянию на утро воскресенья, 14 июня, подтверждено 31154 случаев заражения коронавирусом. По данным на воскресенье, 14 082человека выздоровели, 889 умерли. Больше всего зараженных в Черновицкой, Львовской области и в Киеве.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья страны.
Всего в Украине 489 334 образцы исследованы методом ПЦР и 78822 образцы - методом ИФА.
Всего заболевания подтверждено в 2294 детей и 5494 медиков. Госпитализации нуждались 8914 человек, подключение к аппарату ИВЛ - 314 пациентов. 22240 больных находились на амбулаторном лечении.
Ситуация по регионам выглядит так:
- Винницкая обл. - 1393 (851 выздоровел)
- Волынская обл. - 1398 (449 выздоровели)
- Днепропетровская обл. - 998 (721 выздоровел)
- Донецкая обл. - 292 (128 выздоровели)
- Житомирская обл. - 1045 (547 выздоровели)
- Закарпатская обл. - 1632 (684 выздоровели)
- Запорожская обл. - 527 (335 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. - 1728 (1013 выздоровели)
- Киев - 3904 (1164 выздоровели)
- Киевская обл. - 1995 (724 выздоровели)
- Кировоградская обл. - 582 (476 выздоровели)
- Луганская обл. - 56 (47 выздоровели)
- Львовская обл. - 2797 (618 выздоровели)
- Николаевская обл. - 321 (212 выздоровели)
- Одесская обл. - 1099 (423 выздоровели)
- Полтавская обл. - 278 (257 выздоровели)
- Ровенская обл. - 2341 (1280 выздоровели)
- Сумская обл. - 215 (163 выздоровели)
- Тернопольская обл. - 1427 (1020 выздоровели)
- Харьковская обл. - 1521 (715 выздоровели)
- Херсонская обл. - 180 (174 выздоровели)
- Хмельницкая обл. - 556 (416 выздоровели)
- Черкасская обл. - 543 (356 выздоровели)
- Черновицкая обл. - 3916 (1225 выздоровели)
- Черниговская обл. - 410 (81 выздоровели)
Ранее "Страна" писала, что за сутки коронавирусом в Киеве заразились 66 человек. Умер от болезни один пациент.
Также мы рассказывали, что нардеп от "Слуги народа" Максим Перебийнос заразился коронавирусом.