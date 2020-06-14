Коронавирус в Украине. Фото: Страна

По состоянию на утро воскресенья, 14 июня, подтверждено 31154 случаев заражения коронавирусом. По данным на воскресенье, 14 082человека выздоровели, 889 умерли. Больше всего зараженных в Черновицкой, Львовской области и в Киеве

Об этом сообщает Центр общественного здоровья страны. 

Всего в Украине 489 334 образцы исследованы методом ПЦР и 78822 образцы - методом ИФА.

Всего заболевания подтверждено в 2294 детей и 5494 медиков. Госпитализации нуждались 8914 человек, подключение к аппарату ИВЛ - 314 пациентов. 22240 больных находились на амбулаторном лечении.

Ситуация по регионам выглядит так:

  • Винницкая обл. - 1393 (851 выздоровел)
  • Волынская обл. - 1398 (449 выздоровели)
  • Днепропетровская обл. - 998 (721 выздоровел)
  • Донецкая обл. - 292 (128 выздоровели)
  • Житомирская обл. - 1045 (547 выздоровели)
  • Закарпатская обл. - 1632 (684 выздоровели)
  • Запорожская обл. - 527 (335 выздоровели)
  • Ивано-Франковская обл. - 1728 (1013 выздоровели)
  • Киев - 3904 (1164 выздоровели)
  • Киевская обл. - 1995 (724 выздоровели)
  • Кировоградская обл. - 582 (476 выздоровели)
  • Луганская обл. - 56 (47 выздоровели)
  • Львовская обл. - 2797 (618 выздоровели)
  • Николаевская обл. - 321 (212 выздоровели)
  • Одесская обл. - 1099 (423 выздоровели)
  • Полтавская обл. - 278 (257 выздоровели)
  • Ровенская обл. - 2341 (1280 выздоровели)
  • Сумская обл. - 215 (163 выздоровели)
  • Тернопольская обл. - 1427 (1020 выздоровели)
  • Харьковская обл. - 1521 (715 выздоровели)
  • Херсонская обл. - 180 (174 выздоровели)
  • Хмельницкая обл. - 556 (416 выздоровели)
  • Черкасская обл. - 543 (356 выздоровели)
  • Черновицкая обл. - 3916 (1225 выздоровели)
  • Черниговская обл. - 410 (81 выздоровели)

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