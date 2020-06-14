По состоянию на утро воскресенья, 14 июня, подтверждено 31154 случаев заражения коронавирусом. По данным на воскресенье, 14 082человека выздоровели, 889 умерли. Больше всего зараженных в Черновицкой, Львовской области и в Киеве.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья страны.

Всего в Украине 489 334 образцы исследованы методом ПЦР и 78822 образцы - методом ИФА.

Всего заболевания подтверждено в 2294 детей и 5494 медиков. Госпитализации нуждались 8914 человек, подключение к аппарату ИВЛ - 314 пациентов. 22240 больных находились на амбулаторном лечении.

Ситуация по регионам выглядит так:

Винницкая обл. - 1393 (851 выздоровел)

Волынская обл. - 1398 (449 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 998 (721 выздоровел)

Донецкая обл. - 292 (128 выздоровели)

Житомирская обл. - 1045 (547 выздоровели)

Закарпатская обл. - 1632 (684 выздоровели)

Запорожская обл. - 527 (335 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 1728 (1013 выздоровели)

Киев - 3904 (1164 выздоровели)

Киевская обл. - 1995 (724 выздоровели)

Кировоградская обл. - 582 (476 выздоровели)

Луганская обл. - 56 (47 выздоровели)

Львовская обл. - 2797 (618 выздоровели)

Николаевская обл. - 321 (212 выздоровели)

Одесская обл. - 1099 (423 выздоровели)

Полтавская обл. - 278 (257 выздоровели)

Ровенская обл. - 2341 (1280 выздоровели)

Сумская обл. - 215 (163 выздоровели)

Тернопольская обл. - 1427 (1020 выздоровели)

Харьковская обл. - 1521 (715 выздоровели)

Херсонская обл. - 180 (174 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 556 (416 выздоровели)

Черкасская обл. - 543 (356 выздоровели)

Черновицкая обл. - 3916 (1225 выздоровели)

Черниговская обл. - 410 (81 выздоровели)

Ранее "Страна" писала, что за сутки коронавирусом в Киеве заразились 66 человек. Умер от болезни один пациент.

Также мы рассказывали, что нардеп от "Слуги народа" Максим Перебийнос заразился коронавирусом.