Президент России Владимир Путин рассказал о том, как с ним в 1999 году советовался генерал Анатолий Квашнин по поводу взятия аэропорта Слатина в Косово.

Сюжет был показан в эфире программы "Вести Недели" на телеканале "Россия 1".

"Ко мне пришел начальник Генерального штаба, тогда это был генерал Анатолий Квашнин. Он тогда сказал о том, что есть такая идея - захватить этот аэропорт. На вопрос - зачем, он ответил: ясно, что нам придется оттуда когда-то уйти, но будет, чем торговаться", - рассказал Путин.

Он также поделился, что Квашнин "не рискнул это согласовывать с высшими должностными лицами, в том числе в Минобороны, но это было сделано".

"Со мной он на этот счет во всяком случае разговаривал и спрашивал мое мнение, а я ему так сказал, что если считаешь целесообразным, так и делай", - добавил глава российского государства.

Напомним, что 12 июня 2020 года исполнился 21 год со дня марш-броска на Приштину - операции сводного батальона российских ВДВ, входившего в состав международного миротворческого контингента в Боснии и Герцеговине (город Углевик), в город Приштина (Косово). Целью операции было взятие под контроль аэропорта Слатина раньше британского подразделения миротворцев НАТО.

Путин вспомнил о захвате российскими войсками аэропорта Слатина в Косово 21 год назад. Видео: YouTube/ siyanie trader

Напомним, что недавно Путин косвенно ответил на заявление президента США Дональда Трампа о создании "супер-пупер" гиперзвуковой ракеты.

Как ранее сообщала страна, недавно в Кремле заявили, что работают над урегулированием ситуации на Донбассе и над тем, чтобы "Украина стала единой страной".