В Беларуси пол состоянию на утро 14 июня зарегистрированы 53 973 человека с коронавирусом. За последние сутки болезнь обнаружили у 732 человек.

Об этом говорят данные сайта со статистикой Worldometers.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 308 пациентов. На 14 июня выздоровели и выписаны 30103 пациента, которые болели. Таким образом, за сутки число выздоровевших увеличилось на 1019 человек. В критическом состоянии сейчас находится 82 человека.

Всего было проведено 733 788 тестов на коронавирусную инфекцию в стране.

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