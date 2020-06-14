62-летний житель Изюма Харьковской области попытался совершить суицид при помощи подрыва гранаты во дворе своего дома. В результате инцидента мужчина получил травмы и был госпитализирован.

Об этом в воскресенье, 14 июня, информирует пресс-служба полиции региона.

Сообщается, что информация о взрыве возле одного из домов в Изюме поступило к правоохранителям 09:30. Приехав на место происшествия стражи порядка выяснили, что мужчина жил в одном доме вместе со своей супругой, а из-за болезни у него были проблемы со здоровьем.

Под Харьковом 62-летний мужчина хотел убить себя при помощи гранаты. Фото: Нацполиция

По информации полицейских, утром он вышел во двор своего дома и взорвал гранату, держа ее в руке. На данный момент за жизнь 62-летнего подрывателя борются медики. Решается вопрос о квалификации случившегося по Уголовному кодексу Украины.

Под Харьковом 62-летний мужчина хотел убить себя при помощи гранаты. Фото: Нацполиция

Напомним, что недавно под Харьковом, в пгт Краснопавловка разыгралась трагедия. Здесь в лесополосе местный житель подорвал себя боевой гранатой.

Ранее мы писали, что в Харькове возле жилого дома взорвалась граната. Очевидцы утверждают, что ее сбросили прямо с крыши пятиэтажки.