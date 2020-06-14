В понедельник, 15 июня, ожидается до +27 градуса тепла. Однако по всей стране синоптики ожидают дожди с грозами.

Об этом говорят данные Укргидрометцента.

В западных регионах страны ожидается самая прохладная погода и дожди. В Ужгороде, Львове, Луцке, Ровно, Тернополе, Ивано-Франковске и Черновцах будет +23...+25 градусов. Во всех этих областях также будет дождь и гроза.

В Житомире, Хмельницком и Виннице, Киеве, Чернигове, Сумах будут дожди с грозами, воздух прогреется примерно до +25...+28 градусов.

Температура в Луганске ти Донецке и Харькове будет самой теплой во всей стране. Там ожидается +29...+31 градус, также синоптики прогнозируют дождь и грозу.

Черкассы, Полтава, Кропивницкий, Днепр, Запорожье также должны приготовится к дождям. Температура воздуха там будет +25..+27 градусов.

Юг Украины - Одесса, Николаев, Херсон и Крым также ожидают дожди. Воздух прогреется до +27 градусов, "холоднее" всего будет в Одессе - там ожидают примерно +23.

Ночью температура во всей стране будет примерно одинаковой - от +12 на северо-западе до +18 на востоке.

Ранее "Страна" писала, что в Минздраве объяснили украинцам, как уберечь организм от чрезвычайной жары.

Также мы рассказывали, что на протяжении июня в Украине будет тепло, однако, по сравнению с маем, увеличится количество дождей и гроз. Также в первом месяце лета ожидается порывистый ветер.