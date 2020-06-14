Сегодня, 14 июня, на Окружной трассе около супермаркета "Новус" в Киеве произошло масштабное ДТП с участием сразу трех автомобилей, одним из которых оказалось патрульное авто полиции.

Об этом сообщает с места корреспондент "Страны". Здесь столкнулись две иномарки, и одна из них после столкновения въехала в багажное отделение полицейского автомобиля.

Как позже сообщила НПУ, в ДТП пострадала инспектор патрульной полиции.

Ранее "страна" сообщала, что в Киеве ДТП остановило работу трамваев.

Кроме этого мы рассказывали, что в ДТП погибли полковник командования Воздушных сил ВСУ и его супруга.

Кроме этого мы информировали, что всера 13 июня, в России произошло масштабное ДТП, погибли 4 человека, 6 - ранены.