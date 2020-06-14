За прошедшие сутки в Китае было выявлено 57 новых случаев коронавирусной инфекции. Это самый высокий суточный показатель за последние два месяца.

Об этом в воскресенье, 14 июня, информирует издание South China Morning Post со ссылкой на китайский Минздрав.

В ведомстве сообщили, что в Пекине за сутки субботы было выявлено 36 новых случаев Covid-19, все они связаны с крупнейшим оптовым продовольственным рынком в столице КНР. Кроме того, 27 человек из числа новых пациентов работали на продовольственном рынке Синфади (Xinfadi), который был закрыт.

С 11 июня в Пекине выявлено 43 местных случая коронавируса. Примечательно, что до этого новых зараженных в городе не было в течение 55 дней. О подтвержденных случаях коронавируса за сутки также сообщили и в провинции Ляонин - там инфекцию подхватили два человека, которые контактировали с зараженными жителями Пекина на этой неделе.

Напомним, что недавно у врача Ли Вэньляна, который первым сообщил об эпидемии нового коронавируса в Китае и умер от него же после борьбы с властью за освещение правды, родился сын.

Ранее мы писали, что в Пекине на одном из крупнейших рынков "Синьфади" на доске для разделки завезенного на продажу лосося был выявлен коронавирус.