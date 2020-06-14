Стало известно содержание законопроекта №3605 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно возмещения вреда за боль и сожаление", который 5 июня в Верховной Раде зарегистрировали депутаты от фракции "Слуга народа". В частности, проект закона, вводит ответственность за публикацию перписок людей без их согласия.

Об этом в воскресенье, 14 июня, информирует "Судебно-юридическая газета".

Стоит отметить, что в тексте сравнительной таблицы и пояснительной записке содержатся грамматические ошибки, в частности, в названии законодательных актов - Гражданский процессуальный кодекс почему-то назван "Гражданско процессуальный".

В ГК, в частности в статье 11 Гражданского кодекса, моральный вред меняется понятием "вред за боль и сожаление". Соответственно далее по тексту ГК понятие морального вреда также меняется (такая же замена происходит в Хозяйственном кодексе).

Кроме того, проектом закона предусмотрено интересное дополнение в статью 23 ГК о том, в чем заключается вред за боль и сожаление:

5) во вреде, нанесенном чувствам в связи с нарушением тайны переписки и записей конфиденциального характера, вмешательством в частную жизнь лица вследствие несанкционированной фотосъемки, разглашением сведений о частной жизни, разглашением недостоверной информации о лице.

6) в нарушении деловой этики и норм трудового законодательства.

То есть депутаты предлагают дополнить статью узкими случаями, которые связаны с определенными утечками информации о лице, которое этого не желало. Например, когда журналисты фотографируют переписку нардепов в зале Верховной Рады. Если этот закон примут, то нардепы смогут засудить СМИ за публикацию этой переписки. Тоже самое касается и негласной фотосъемки.

Также примечательны изменения в статью 237-1 КЗоТ "Возмещение собственником или уполномоченным им органом вреда за боль и сожаление":

"Возмещение собственником или уполномоченным им органом вреда за боль и сожаление работнику производится в случае, если нарушение его законных прав привели к моральным и/или душевным страданиям, потере нормальных жизненных связей и/или депрессии и требуют от него дополнительных усилий для организации своей жизнь".

То есть, если у работника возникла депрессия, он сможет претендовать на возмещение.

В статью 430 ГПК вносятся следующие изменения - суд допускает немедленное выполнение решений по делам о возмещении вреда, причиненного увечьем, другим повреждением здоровья или смертью физического лица или возмещения вреда за боль и сожаление - в пределах суммы взыскания за один месяц.

Также вносятся изменения в статью 445 ГПК (Особенности поворота исполнения по отдельным категориям дел): "В случае отмены по вновь открывшимся или исключительным обстоятельствам решений по делам о возмещении вреда, причиненного увечьем, другим повреждением здоровья или смертью физического лица или возмещения вреда за боль и сожаление, поворот исполнения допускается, если отмененное решение было обосновано сообщенными истцом ложными сведениями или представленными им подложными документами".

Напомним, что авторы законопроекта, 14 депутатов от фракции "Слуги народа", предлагают заменить привычный термин "моральный ущерб" на словосочетание "боль и сожаление", поскольку он является "советским".

О регистрации этого проекта закона в парламенте мы сообщали 6 июня.