Визит главы министерства иностранных дел России Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу в Турцию, который должен был состояться сегодня, 14 июня, переносится на неопределенное время.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Так, журналистам на Смоленской площади сообщили, что дата нового визита еще будет согласовываться, поэтому назвать конкретное число сейчас не получится.

В то же время в МИД России напомнили, что министры, по поручению лидеров Турции и России, работали над поддержкой ливийского урегулирования. Сейчас эти планы находятся на стадии согласования прекращения огня, а также налаживания переговорного процесса в политическом и экономическом направлениях.

Напомним, Турция и Россия во время переговоров по Идлибу в Анкаре подписали подготовленный документ о совместном патрулировании трассы М-4, которое начнется 15 марта.

Также "Страна" писала о том, что о патрулировании трассы М-4 президенты Турции и России договорились во время российско-турецких переговоров относительно сирийской провинции Идлиб. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган три часа общались наедине, в итоге им удалось согласовать меры по разрешению ситуации в Сирии.